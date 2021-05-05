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Пандемия COVID-19

В ВОЗ усомнились в данных о рисках вакцины Sinopharm

Действенность препарата Всемирная организация здравоохранения оценила в 78,1%

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили "очень низкий уровень уверенности" в предоставленных китайской компанией Sinopharm данных о низкой вероятности побочных эффектов ее вакцины от коронавируса BBIBP-CorV. При этом, как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, специалисты высоко оценивают эффективность препарата.

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В ВОЗ пояснили, что в третьем этапе испытаний вакцины участвовало "небольшое количество людей с сопутствующими заболеваниями (кроме ожирения)". Поэтому эксперты усомнились в "качестве доказательной базы", на основании которой в Sinopharm пришли к выводу о "низком риске серьезных побочных явлений у лиц с сопутствующими патологиями, <...> которые повышают вероятность тяжелого протекания вызываемого коронавирусом заболевания".

В то же время специалисты организации "уверены, что две дозы BBIBP-CorV эффективны в предотвращении <...> COVID-19 у взрослых в возрасте от 18 до 59 лет". В ВОЗ действенность препарата оценили в 78,1%, в то время как в Китае ранее заявляли об эффективности на уровне 79,34%.

На основании анализа, который сейчас проводят эксперты ВОЗ, организация примет решение об одобрении вакцины Sinopharm для экстренного применения.

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