Красный Крест предупредил о вероятном ухудшении ситуации с коронавирусом в Непале

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Непале может повторить путь развития событий с его распространением в соседней Индии. Об этом в среду заявил председатель непальского общества Красного Креста Нетра Прасад Тимсина.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"Если мы не сможем сдержать этот последний всплеск заболеваний, уносящий с каждой минутой все больше жизней, то происходящее в данный момент в Индии - это ужасающее будущее, которое мы будем наблюдать в Непале", - отметил Нетра Прасад Тимсина, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

По данным властей Непала, в минувшие выходные 44% проведенных тестов на коронавирус дали положительные результаты. В пресс-релизе гуманитарной организации говорится, что это указывает на то, что тысячи случаев инфицирования в данном гималайском государстве не диагностированы. Тенденция к ухудшению эпидемиологической обстановки наблюдается и в других странах Южной Азии - в Бангладеш и Пакистане.

Со 2 мая в Непале ежедневно выявляют свыше 7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число зафиксированных случаев инфицирования превысило 359,6 тыс., от вызываемого вирусом заболевания умерли более 3,4 тыс. человек.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. После этого эпидемиологическая ситуация в Индии значительно ухудшилась, в последние недели в стране регулярно обновляются максимальные показатели по заражению и смертности.