Facebook тестирует в США приложение для соседей

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook запустила в тестовом режиме на территории США приложение Neighborhoods, призванное объединить соседей. Соответствующая информация размещена в среду на официальном сайте интернет-сообщества.

По его данным, приложение представляет собой отдельную социальную сеть, где главным будет географическое положение пользователей. Аккаунт на новой платформе могут иметь лишь совершеннолетние. Сообщается о необходимости подтверждения принадлежности к "местному сообществу", при этом есть возможность вступить в группы близлежащих районов.

Создатели открыли возможность добавлять информацию о себе, участвовать в обсуждениях, создавать открытые и закрытые сообщества по интересам, отправлять соседей в "черный список". При этом одноименная корпорация, владеющая соцсетью, сообщила о намерении использовать подробные данные о местоположении участников групп для демонстрации более релевантной рекламы.

"Информация в Neighborhoods может быть использована для персонализации использования продуктов Facebook, включая рекламу", - пояснили в компании.

На сегодняшний день приложение доступно в Канаде.