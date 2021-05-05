Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства ЕС, пока действуют эпидемические ограничения. Об этом сообщается в среду на сайте генконсульства Испании в Москве.

"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)", - говорится в сообщении. Уточняется, что визы будут выдаваться с даты 1 июня.

При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать, отметили в генконсульстве. "Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран", - говорится в сообщении.