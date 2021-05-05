Египет собирается привезти на "Экспо-2020" царскую мумию

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Египет планирует показать на всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" (EXPO 2020) в Дубае одну из 22 царских мумий. Об этом в среду корреспонденту ТАСС рассказал глава Египетской коммерческой службы (Egyptian Commercial Service) при министерстве промышленности и торговли и генеральный комиссар павильона Египта на "Экспо-2020" Ахмед Магаури Диаб.

"Мы планируем привезти точные копии царских мумий, чей возраст превышает 3 тыс. лет, а также одну настоящую мумию. Если нам удастся разрешить вопросы с логистикой, то это будет одна из царских мумий, которая ранее была перевезена из Египетского национального музея в Каире в новый Национальный музей египетской цивилизации", - подчеркнул он.

Перевозка мумий привлекла огромное внимание во всем мире, несмотря на пандемию COVID-19. За процессией, которая получила название "Золотой парад фараонов", наблюдали тысячи людей.

В новый музей переехали мумии 18 фараонов и четырех цариц XVII, XVIII, XIX и XX династий, включая самого известного правителя Древнего Египта Рамзеса II, Сети I, Секененру Таа II, Тутмоса I, II, III и IV, царицу Хатшепсут, правившую страной в мужском обличии, Аменхотепа I, II и III.

В апреле на "Экспо-2020" уже прибыла точная копия статуи "Давида" Микеланджело, напечатанная на 3D-принтере. Она установлена внутри павильона Италии.

Площадь павильона Египта на "Экспо-2020" будет около 3 тыс. кв.м. "На трех этажах расположатся 14 зон, которые будут отражать видение устойчивого развития нашей страны и планы на будущее в таких отраслях, как умные города, туризм, технологии, возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, в которой мы тесно сотрудничаем с Россией", - добавил Диаб.

Перенесенная выставка

"Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.