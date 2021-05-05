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Пандемия COVID-19

Монголия отложила возобновление авиасообщения до начала июня

По словам вице-премьера Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхана, в ближайшее время в стране ослабят профилактические ограничения

УЛАН-БАТОР, 5 мая. /ТАСС/. Власти Монголии отложили возобновление воздушного сообщения до 1 июня в связи с продолжающимся распространением в стране коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство МОНЦАМЭ.

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"Сегодня решено отложить открытие границ до 1 июня, поскольку распространение коронавируса в стране не уменьшается", - приводит агентство слова вице-премьера Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхана.

При этом он отметил, что в ближайшее время в стране ослабят профилактические ограничения, так как прививку от коронавируса сделали 1,138 млн жителей Монголии, население которой превышает 3,3 млн человек. Из них 25% получили оба компонента вакцины.

Первоначально правительство Монголии планировало открыть воздушную границу 1 мая, она была закрыта в феврале 2020 года для предотвращения распространения коронавируса.

С начала пандемии в Монголии зафиксировали в общей сложности более 41,5 случаев заболевания ковидом, из них свыше 32,6 тыс. выявили с 1 апреля этого года.

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МонголияПандемия COVID-19
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