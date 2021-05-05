На Кубани с воинскими почестями захоронили останки девяти советских солдат

КРАСНОДАР, 5 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония захоронения останков девяти пехотинцев Черноморского флота, обнаруженных поисковиками в районе станицы Благовещенской Краснодарского края, прошла в среду в этом населенном пункте, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Анапы.

"Церемония захоронения останков военных моряков 143 отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, погибших в сентябре 1943 года, состоялась в день 10-летия присвоения Анапе звания "Город воинской славы". Останки девяти советских солдат, отдавших жизни за свободу и независимость нашей страны, в водах Кизилташского лимана обнаружили участники поискового отряда "Вымпел". К сожалению, имен воинов установить не удалось", - сказали в пресс-службе.

Жестокие бои за освобождение Благовещенской проходили в сентябре 1943 года в небе, в воде, и на суше. Точное число потерь советского десанта до сих пор неизвестно. Церемония захоронения объединила депутатов Совета, представителей городской и сельской администраций, воинских частей Анапского и Новороссийского гарнизонов, ветеранских, молодежных и поисковых организаций, казачества, жителей станицы, добавили в пресс-службе.

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага. С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.