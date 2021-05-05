Информацию о 800 тыс. участников ВОВ направили для акции "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" за две недели получили более 800 тыс. анкет с данными участников Великой Отечественной войны.

"Старт приема заявок был дан две недели назад, и за это время к прошлогодним более чем 2,5 млн анкет (участников Великой Отечественной войны - прим. ТАСС) уже присоединилось более 800 тыс. [анкет]", - говорится в сообщении организаторов акции.

Акцию поддержала вдова сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка России" Василия Ланового Ирина Купченко, а также Олег Газманов, Игорь Петренко и Полина Гагарина.

"В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. В этом году благодаря партнерам потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Именно поэтому прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки", - поясняется в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что большое внимание уделяется вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. "Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тыс. модераторов - это добровольцы из "Бессмертного полка России", движения "Волонтеры Победы" и других общественных организаций, а также нейросеть Сбербанка", - отмечается в сообщении. Модераторы уже пресекли ряд провокационных попыток размещения "портретов нацистских преступников".

"Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фото нацистских преступников в рядах онлайн-шествия", - подчеркнули организаторы.

Трансляция пройдет во всех регионах страны

Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15:00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях ВКонтакте и "Одноклассники", на телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.