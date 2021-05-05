ВЦИОМ: почти у 90% россиян есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Родственники большинства опрошенных россиян принимали участие в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показал опрос, у 88% россиян есть родственники, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. При этом почти половина опрошенных (43%) знают об этом из рассказов близких и семейных архивов, 38% оказались не знакомы с подробностями, а еще 7% не имеют об их участии в войне никакой информации. Около 5% опрошенных сообщили о том, что их родственники не участвовали в Великой Отечественной войне, еще 6% об этом оказалось ничего неизвестно.

Больше половины опрошенных соотечественников (64%) считают, что ключевую роль в победе в Великой Отечественной войне сыграл народ, 57% считают, что эта роль принадлежат простым солдатам. Меньше половины (42%) сочли, что победы удалось достичь главным образом благодаря генералам, маршалам и генеральному штабу.

Лучше всего с военной историей своих семей оказались знакомы россияне в возрасте 60 лет и старше (56%), 45-59 лет (51%) и 35 лет - 44 года (42%). Реже других такую информацию напрямую от родственников либо из семейных архивов получали соотечественники в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет (24% и 26% соответственно).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 апреля 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.