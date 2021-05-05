Суд признал законным включение псковской журналистки Савицкой в список иноагентов

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Псковский городской суд в среду признал законным решение Минюста РФ о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщила ТАСС адвокат Татьяна Мартынова.

В конце прошлого года Минюст РФ дополнил реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, пятью физическими лицами, в том числе Людмилой Савицкой, которая работает корреспондентом радио "Свобода" и ряда других сетевых изданий. Савицкая и ее адвокат обжаловали решение Минюста. На время судебного разбирательства оно было приостановлено.

"Суд отказал в наших исковых требованиях и признал законным распоряжение Минюста о включении ее [Савицкой] в реестр иностранных агентов", - сообщила адвокат сразу после судебного заседания.

По словам защитника, данное судебное решение будет обжаловано. "Мы будем обжаловать данное решение и пройдем все инстанции, чтобы в дальнейшем была возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", - сказала Мартынова.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019 года документ был расширен и на физических лиц.