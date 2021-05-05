В Финляндии возобновили трансляцию жизни сайменских нерп

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая. /ТАСС/. Финское отделение Всемирного фонда дикой природы вновь открыло онлайн-трансляцию жизни редких сайменских нерп. Об этом организация сообщила в среду.

"В этом году фонд хотел еще больше приблизить природу к зрителю, поэтому впервые трансляция будет идти со звуком. Камера в этот раз направлена в сторону уже знакомого публике по прошлым годам прибрежного камня", - отметили в отделении. Начатая в 2016 году трансляция набрала уже почти 10 млн просмотров.

В мае у нерп время линьки - они взбираются на камни на финском озере Сайма, чтобы сменить шерсть. Именно в этот момент их можно будет увидеть благодаря установленным экологами камерам у озера.

О нерпах

Сайменская нерпа обитает только на озере Сайма в Финляндии, откуда и получила свое название. Обычно нерпы выводят детенышей в снежных гнездах. В течение последних лет в строительстве таких жилищ помогали волонтеры, поскольку из-за теплых зим снега оказывалось недостаточно. В таких искусственных гнездах уже родилось несколько сотен детенышей.

Специалисты финского Государственного лесного управления ежегодно проводят учет нерп. В 1990 году сайменских нерп экологи насчитали всего 180, но в последние годы их популяция, не так давно считавшаяся исчезающей, начала расти.

Как сообщило ранее лесное управление, этим животным больше не грозит вымирание. По оценкам ведомства, цель по увеличению размера популяции до 400 особей к 2025 году, поставленная в стратегии охраны нерп, уже достигнута, их численность сейчас даже немного превышает этот показатель.

В феврале на озерах Сайменской системы объявляли "период покоя" на время гнездования нерп. Цель акции состояла в том, чтобы люди не тревожили животных перед появлением потомства и обходили стороной места их гнездования. Также ежегодно с середины апреля до конца июня на Сайме действует запрет на лов рыбы сетями, поскольку в них могут случайно попасть детеныши нерп.