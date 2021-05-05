В Израиле возложили венки к монументу в честь воинов-победителей в лесу Красной Армии

АБУ-ГОШ (Израиль), 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представители МИД Израиля, ветеранских и общественных организаций еврейского государства, а также дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана возложили в среду венки к стеле в честь воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, в лесу, названном в честь Красной Армии близ иерусалимского пригорода Абу-Гош, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня уже по традиции празднование в Израиле годовщины Великой Победы открывается мероприятием в Лесу Красной Армии. Именно такое название у этого места, где в 1950 году израильтяне - ветераны Великой Отечественной и Второй мировой войны соорудили своими руками монумент в честь воинов, погибших и сражавшихся на фронтах войны, а также посадили деревья. Поэтому и место называется Лесом Красной Армии", - рассказал корреспонденту ТАСС посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Это (Лес Красной Армии - прим. ТАСС) было первым памятным местом в Израиле, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, таких мест сейчас в Израиле более 60", - продолжил Викторов, отметив открытый в 2020 году монумент "Свеча памяти" в центре Иерусалима, посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также величественный мемориал Победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании. "В этом году у обоих монументов (в Иерусалиме и Нетании - прим. ТАСС) 9 мая состоятся памятные мероприятия с участием израильской общественности, официальных лиц, ветеранов, сотрудников посольства", - добавил Викторов.

Посол РФ отметил, что в ряде стран "сейчас историческая правда подменяется лживыми политическими нарративами". "Чтобы этого не происходило, важно нам вместе с Израилем продвигать нашу борьбу. В Израиле мы ощущаем полную поддержку как со стороны официальных властей, так и израильской общественности в том, что касается сохранения нашей общей памяти о великом подвиге солдат Красной Армии, внесших решающий вклад в Победу и разгром гитлеровской Германии", - отметил Викторов.