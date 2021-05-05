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СМИ: вопрос доступа Трампа к Facebook будет решающим фактором его участия в выборах

Экс-президенту США необходим Facebook для участия в выборах: из-за возможностей по сбору средств и для мобилизации сторонников, отмечает портал Axios

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Окружение бывшего президента США республиканца Дональда Трампа считает, что он с большой долей вероятности будет участвовать в выборах 2024 года, но вопрос восстановления доступа к Facebook является особенно важным фактором его политического возвращения. Об этом пишет в среду новостной портал Axios со ссылкой на источники.

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"Трамп и его сторонники считают восстановление [доступа к] Facebook особенно важным для его политического возвращения. Решение надзорного совета о шестимесячном сроке для окончательного вердикта разозлило сторонников Трампа, - отмечает портал. - Трампу необходим Facebook для участия в выборах: из-за возможностей по сбору средств и для мобилизации сторонников". Один из ключевых консультантов-республиканцев назвал решение соцсети подтверждением пристрастности технологических компаний в отношении консерваторов.

Ранее надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа после штурма Капитолия его сторонниками 6 января, однако рекомендовал компании в шестимесячный срок вновь рассмотреть решение о бессрочном характере блокировки.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена. Действия крупнейших соцсетей в отношении аккаунтов Трампа подверглись резкой критике со стороны республиканцев. Во Флориде был принят закон, который запрещает соцсетям блокировку аккаунтов политиков под угрозой больших штрафов.

Теги
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