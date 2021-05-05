Правительство включило в концепцию развития УИС до 2030 года создание мультиучреждения

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство России включило в концепцию развития уголовно-исполнительной системы создание мультиучреждения ФСИН, включающего в себя все виды режима, в том числе исправительную колонию, включая колонию-поселение, а также следственный изолятор. Об этом говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства.

Проекту создания учреждения объединенного типа в концепции посвящена отдельная глава.

"Проект предполагает создание учреждения объединенного типа в одном регионе или на межрегиональной основе и включает в себя подготовку технической документации, финансово-экономического обоснования, создание правовых и организационных условий для функционирования такого учреждения, в рамках которого планируется сосредоточить исправительные учреждения и следственные изоляторы в едином центре, модернизировать и унифицировать имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производственного сектора", - отмечается в документе.

В мультиучреждении также планируется предусмотреть "клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, предоставления свиданий с их родственниками, осуществления деятельности адвокатов и общественных организаций, включая оборудование помещений для предоставления свиданий, а также для осуществления деятельности судов, органов прокуратуры РФ, следователей, включая оборудование помещений для осуществления их деятельности". Разработку и реализацию проекта предполагается осуществить к 2024 году.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что первое мультиучреждение появится в Калужской области - ближайшем к Москве регионе. Предполагается, что оно будет включать в себя все виды режимов, производство, медицинский участок, дом ребенка, а также городок для сотрудников.