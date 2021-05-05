СИЗО и колонии могут перевести за пределы городов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Концепция развития уголовно-исполнительной системы (УИС) до 2030 года предусматривает перевод следственных изоляторов и колоний за пределы городов. Это следует из документа, утвержденного распоряжением правительства РФ.

Концепция предполагает с учетом мнения региональных властей "передислокацию учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы городов в районы с доступными коммуникациями и транспортной логистикой". Это включат в генеральную схему размещения учреждений УИС, которую намерены разработать с учетом региональной специфики и мнения субъектов РФ, в том числе создания условий для реализации принципа отбывания наказания осужденными в исправительных учреждениях в пределах субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены, или в котором проживает их семья.

В концепции отмечается, что в рамках реализации генеральной схемы к 2024 году предполагается ликвидировать 88 учреждений из 900 действующих.