Венгрия стала первой страной ЕС, где более 50% населения сделали прививку от коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 5 мая. /ТАСС/. Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, где более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Обе дозы одного из зарегистрированных в стране препаратов получили 25,8% взрослого населения Венгрии. На втором месте по темпам вакцинации расположилась Мальта (47,1% и 25% соответственно). Тройку лидеров среди стран Евросоюза по количеству совершеннолетних граждан, сделавших хотя бы одну инъекцию, замкнула Финляндия (38,4%), а по полностью привитым - Дания (14,4%). В числе отстающих находятся Болгария (10,7% граждан с одной инъекцией, 3,8% с двумя) и Латвия (13,9% и 2,5%).

Среди европейских стран, не являющихся членами ЕС, высокий результат показала Исландия, где 39% населения получили хотя бы один компонент вакцины.

Согласно опубликованным данным, первую дозу вакцины к настоящему времени получили 30,4% населения стран Евросоюза и не входящих в него Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, обе инъекции сделали 11,3%. Всего же в ЕС сделали 154,1 млн прививок от коронавирусной инфекции.

В январе Венгрия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" и таким образом стала первой страной в ЕС, которая одобрила ее применение на своей территории (второй в марте этого года стала Словакия). Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее время "Спутник V" зарегистрирован регуляторами 64 стран, общее население которых превышает 3,2 млрд человек. В марте Европейское агентство лекарственных средств сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.