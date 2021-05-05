Меган Маркл выиграла дело о публикации Mail on Sunday ее частного письма отцу

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл окончательно выиграла иск в Высоком суде Лондона против таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего текст ее частного письма отцу. Как говорится в вынесенном в четверг судебном постановлении, действия издания стали вторжением в частную жизнь герцогини Сассекской, а также нарушением ее авторских прав.

О том, что Маркл выиграла иск против таблоида, стало известно еще в феврале после того, как судья Марк Уорби принял соответствующее решение в упрощенном порядке без полноценного судебного разбирательства. Однако адвокаты компании - издателя газеты Associated Newspapers Ltd (ANL) три месяца назад потребовали от суда рассмотреть аргументы ответчика относительно того, что соавтором текста письма был бывший ассистент герцогини Сассекской Джейсон Кнауф. ANL полагала, что, поскольку письмо якобы было составлено Кнауфом, действовавшим, по мнению издателя, от имени короны, утверждения защиты о частном характере послания могли бы тем самым быть опровергнуты.

В среду в ходе заседания, прошедшего в виртуальном формате и также в упрощенном порядке, Уорби заслушал показания юристов Букингемского дворца и ознакомился с заявлением самого Кнауфа, которые не подтвердили позицию представителей ANL. На основании изученных документов Высокий суд Лондона опроверг утверждения ответчика о соавторстве Кнауфа и признал победу Маркл в этом деле. Как заявил судья, аргументы ANL по поводу владения авторскими правами на письмо "с его точки зрения занимают область неизведанного между невероятностью и нереальностью".

Публикация выдержек из письма Маркл в феврале 2019 года стала очередным витком скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь прервала с ним все отношения. Он же передал Mail on Sunday текст письма, в котором герцогиня обвинила его во лжи и попытках заработать на псевдосенсационных интервью о дочери.