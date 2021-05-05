Россия планирует сокращать население тюрем

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия планирует сокращать число лиц, отбывающих уголовное наказание по приговору суда, и уже в ближайшие три года перейти по этому показателю с 26-го на 30-е место в мире. Об этом говорится Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства.

Согласно документу, по состоянию на 2010 год в мировом рейтинге пенитенциарных служб уголовно-исполнительная система России занимала 22-е место по количеству лиц, отбывающих наказание, на 100 тыс. населения, по состоянию на 2020 год - 26-е место. "С учетом проводимой государственной политики, в том числе в сфере деятельности уголовно-исполнительной системы, предполагается, что к 2024 году в мировом рейтинге пенитенциарных служб уголовно-исполнительная система может занять 30-е место с последующим прогнозируемым снижением к 2030 году", - отмечается в концепции. "При этом снижение показателя [количества] содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц к 2024 году предположительно составит 400 тыс. человек, к 2030 году - от 250 тыс. человек до 300 тыс. человек", - сказано в документе.

По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 482,9 тыс. осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381,1 тыс. человек меньше, чем в 2010 году. Так, в исправительных колониях по состоянию на 1 января 2021 года содержалось 354,1 тыс. человек, что на 369,8 тыс. человек меньше по сравнению с 2010 годом. В концепции отмечается, что в связи с применением таких мер пресечения, как домашний арест и запрет определенных действий, за 10 лет число лиц, содержащихся в СИЗО, сократилось более чем на четверть - со 131 тыс. на 1 января 2010 года до 104 тыс. на 1 января прошлого года.