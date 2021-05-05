Ветеран Великой Отечественной войны из Таджикистана получил российское гражданство

ДУШАНБЕ, 5 мая. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Олег Соболев, являясь гражданином Таджикистана, получил российский паспорт. Документ ветерану вручил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в Российском центре науки и культуры в Душанбе, где состоялось поздравление ветеранов войны с 76-летием Победы, сообщает в среду корреспондент ТАСС.

Лякин-Фролов отметил, что Соболев хотел получить российское гражданство, для чего диппредставительство РФ направило соответствующее представление в Москву на рассмотрение президенту России Владимиру Путину, поскольку это был исключительный случай. "На днях мы получили положительный ответ, сделали паспорт и сегодня в преддверии Дня Победы торжественно вручили Олегу Соболеву паспорт гражданина России", - сказал дипломат. Он также отметил, что Соболев является заслуженным ветераном, был блокадником, а после переезда в Таджикистан связал с республикой всю свою жизнь. Посол добавил, что ветеран, многие годы работавший в прессе, до сих пор пишет статьи, книги, стихи, в большинстве своем о войне.

Посол РФ также поздравил других ветеранов войны и тружеников тыла, передав им поздравления Путина и вручив подарки и материальную помощь в преддверии Дня Победы.

О 97-летнем ветеране

Олег Соболев родился в 1924 году в Петергофе, ушел на фронт в 17 лет, записавшись в 78-й истребительный батальон войск НКВД Ленинградской области. Позже в частях морской пехоты сражался на Ораниенбаумском плацдарме, участвовал в боях в Прибалтике и в освобождении Праги от нацистов. За боевые заслуги Соболев награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией", знаком "Защитнику Ораниенбаумского плацдарма", юбилейной медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и др. В 1950 году он прибыл на службу в полк воздушного наблюдения в Таджикистан, и с тех пор живет в республике.

После ухода из армии Соболев начал профессиональную деятельность в журналистике. В июле 1954 года поступил на работу в редакцию газеты "Точикистони Сурх", а через год стал помощником министра культуры Таджикской ССР. В последующем он также работал в газетах "Комсомолец Таджикистана" и "Сталинобод". В 1959 году Соболев стал сотрудником Таджикского телеграфного агентства ТаджикТА (ныне национальное информационное агентство "Ховар") и проработал здесь более полувека, из которых он 30 лет отдал ТАСС, информируя мировое сообщество о достижениях таджикской культуры и науки.