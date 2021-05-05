Суд 27 мая рассмотрит штрафы для Twitter и TikTok за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 27 мая рассмотрит вопрос о штрафах Twitter еще на 24 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию по требованию Роскомнадзора (РКН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Судебный участок мирового судьи №422 рассмотрит шесть протоколов в отношении Twitter, составленных по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). 27 мая пройдет рассмотрение этого протокола. По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн рублей, а всего ее могут оштрафовать на 24 млн рублей", - сообщили агентству.

Штраф для TikTok

Суд также рассмотрит 27 мая вопрос о новом штрафе для TikTok за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. "В 422 участок поступил протокол в отношении TikTok по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). Компании грозит штраф до 4 млн рублей. Рассмотрение протокола назначено на 27 мая",- сказали в суде.

Суд рассмотрит наложение штрафов на Facebook и Google за отказ удалить запрещенные данные 25 мая и 1 июня соответственно.