В Омане врачам запретили увольняться с работы во время пандемии

ТАСС, 5 мая. Медицинские учреждения Омана прекратили принимать заявления сотрудников об увольнении после получения соответствующего циркуляра от властей султаната. Об этом в среду сообщила газета The National .

Сколько будет действовать распоряжение, не уточняется. Кроме того, власти не предоставили информацию о том, сколько медработников пытались уволиться во время пандемии коронавируса.

"Из-за сложившихся условий во время пандемии COVID-19 и роста числа случаев заражения коронавирусом решено прекратить прием заявлений об увольнении от медицинских работников и вспомогательного персонала [медучреждений]", - говорится в документе, который приводит издание.

В то же время многие сотрудники медицинских учреждений пожаловались, что они испытывают большое давление, так как больницы Омана заполнены пациентами с коронавирусом. Некоторые сотрудники также рассказали газете, что им приходится проводить на работе по 12 часов, тогда как рабочий день в стране длится только 8 часов.

Комиссия по правам человека Омана сочла запрет властей законным, сославшись на то, что правительство имеет право принимать такие решения во время чрезвычайной ситуации.

В Омане за сутки зафиксировано 902 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев в стране с начала пандемии превысило 196,5 тыс., умерли 2 тыс. пациентов.