Заключенным в СИЗО и колониях расширят перечень платных услуг и увеличат число свиданий

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Условия содержания заключенных в СИЗО и колониях России планируется сделать более гуманными путем пересмотра нормативов, касающихся разрешенных предметов и вещей, возможности больше общаться с родственниками, а также расширения перечня платных услуг. Об этом говорится в утвержденной правительством РФ Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года, которая была разработана Минюстом совместно с Федеральной службой исполнения наказаний.

В частности, в концепции в целях обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых и создания надлежащих условий в СИЗО предлагается расширить перечни дополнительных платных услуг, а также предметов, которые содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, получать в посылках и передачах или приобретать по безналичному расчету. Так, предлагается включить для женщин, содержащихся в СИЗО, в число платных услуг возможность телефонного разговора со своими детьми в возрасте до 14 лет. Такая же возможность общения с детьми предлагается и для мужчин, каждый из которых является единственным родителем для детей в возрасте до 14 лет.

В местах лишения свободы предполагается увеличение количества свиданий осужденных с родственниками, числа посылок и телефонных разговоров с родственниками. В концепции также предусмотрено расширение перечня разрешенных осужденным вещей, предметов и продуктов питания. Отдельно предлагается закрепить право подозреваемых, обвиняемых и осужденных на электронную переписку с родственниками, а также на электронное обращение к уполномоченным по правам человека.

В части платных услуг в концепции предусмотрено расширение ассортимента и улучшение качества продуктов питания и предметов первой необходимости, которые заключенные могут приобретать, находясь под стражей или в местах лишения свободы, а также возможность регулирования цен на товары для заключенных.