В Италии заявили, что "зеленый пропуск" будет действителен и для туристов не из ЕС

РИМ, 5 мая. /ТАСС/. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что итальянская система "зеленого пропуска" для въезда в страну иностранцев будет действительна и для жителей государств, не входящих в ЕС. Такое разъяснение он дал в среду в интервью каналу Sky TG24 .

"Зеленый пропуск" будет действителен для всех, в том числе для туристов из стран, не входящих в ЕС. Это ускорит и предвосхищает введение европейской системы и позволит стимулировать заказы [в туристическом секторе]", - сказал Гаравалья. При этом он указал, что основанием для получения такого "пропуска" является сертификат вакцинации сроком действия 6 месяцев, справка о перенесенном COVID-19, также сроком действия полгода, или отрицательный результат теста на коронавирус. Министр также напомнил, что на туристов из не входящих в ЕС Великобритании и США приходится 30% всего потока иностранного туризма в Италию.

Как ТАСС пояснили в Минтуризма, для российских туристов, скорее всего, будет действовать система тестов, поскольку вакцины, используемые в РФ, не одобрены на территории ЕС. При этом в ведомстве указали, что нормы приема туристов устанавливает министерство здравоохранения. "В мае мы узнаем, какие решения будут приняты", - сказал собеседник агентства.

Ранее правительство Италии одобрило "зеленый пропуск" для обеспечения свободного передвижения внутри страны. Накануне по завершении видеоконференции министров туризма стран Группы двадцати премьер-министр Марио Драги объявил, что документ будет действителен для туристов начиная с середины мая, и пригласил всех забронировать места и время для отдыха в Италии. Он также напомнил, что подобная общеевропейская система должна быть запущена в середине июня.

На данный момент в Италии действует обязательный пятидневный карантин для всех въезжающих из стран ЕС, а также необходимость сдавать тесты перед поездкой и после приезда. В отношении приезжих из стран, не входящих в ЕС, действует требование двухнедельного карантина. Кроме того, приехать из большинства стран можно только по уважительным причинам (работа, лечение, учеба). Въезд из ряда стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Бразилия, Индия, Бангладеш, запрещен.