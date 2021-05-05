В Адыгее установили памятный знак на месте крушения советского самолета

МАЙКОП, 5 мая. /ТАСС/. Памятный знак открыли в окрестностях станицы Безводная Майкопского района Адыгеи на месте крушения советского штурмовика Ил-2, фрагменты которого обнаружили поисковики. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"Кропотливая работа по поиску фрагментов и идентификации самолета на территории Майкопского района вблизи станицы Безводной шла на протяжении нескольких месяцев. В апреле номер самолета был установлен, место для поиска установили благодаря архивным документам. В них значилось, что в данном районе в годы Великой Отечественной войны был сбит только один самолет Ил-2. Сегодня на месте крушения установлен памятный знак", - сказали в пресс-службе.

К поиску подключились представители регионального отделения "Поисковое движение России", отряды "Кубанский плацдарм" и "Память", активисты ОНФ, представители Следственного комитета РФ по Республике Адыгея. По данным поисковиков, штурмовик атаковал автоколонну противника на дороге Безводная - Курджипская, а также в самой станице, уничтожив и повредив до 10 автомашин и два бензовоза противника. В момент атаки самолет, пилотом которого был старший лейтенант Урвилов, попал под обстрел. Летчик выбросился с парашютом и приземлился севернее в 5 км станицы Безводной.

По словам активиста регионального отделения ОНФ в Адыгее, председателя регионального отделения "Поискового движения России" Ивана Партного, уроженец деревни Михальцино Андреевского района Ленинградской области, старший лейтенант Урвилов Михаил Иванович, 1915 года рождения, пропал в августе 1942 года. Поиск останков пилота продолжается. Родственники солдата живут в Ленинградской области, а на церемонии открытия знака присутствовали дальние родственники пилота, которые проживают в Майкопе.

В 2017 году в Адыгее также велись поисково-исследовательские мероприятия по факту крушения самолета в годы Великой Отечественной войны в районе станицы Ханской. Тогда активное участие в работе принял сопредседатель регионального штаба ОНФ, Герой России Эдуард Цеев и специалисты поисковой организации "Кубанский плацдарм". В результате удалось установить имена погибших летчиков, а затем отыскать родственников одного из членов экипажа самолета.