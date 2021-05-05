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Пандемия COVID-19
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Центр им. Чумакова подтвердил эффективность вакцины от полиомиелита против коронавируса

Директор центра заявил, что вопрос эффективности прививки от полиомиелита как средства борьбы с COVID-19 пока оставили в стороне

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова доказал эффективность вакцины против полиомиелита в качестве средства борьбы с коронавирусом. Об этом в среду сообщил директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Мы дали <...> добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости [коронавирусом] в данной группе. Этот вопрос мы доказали", - сказал он.

"Мы оставили его [вопрос эффективности прививки от полиомиелита как средства борьбы с коронавирусом] пока в стороне как, скажем так, скоропомощностной вариант", - добавил Ишмухаметов.

Глава Центра сообщил ТАСС, что в наблюдательном исследовании приняло участие более 600 человек в Кирове.

Центр им. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором Института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок. Сотрудники центра также разработали инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", которую 19 февраля зарегистрировал Минздрав России.

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РоссияПандемия COVID-19
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