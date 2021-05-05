Вакцинация населения Абхазии "Спутником V" начнется после 9 мая

СУХУМ, 5 мая. /ТАСС/. Применение в Абхазии российской вакцины "Спутник V", доставленной 30 апреля в количестве 6,5 тыс. доз в качестве помощи республике, начнется после майских праздников. Об этом сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в эфире Абхазского гостелевидения в среду.

"6,5 тыс. доз вакцины хранятся в складе в специальных условиях по инструкции. Мы подготовили нормативные документы, которые будут регулировать начало процедуры вакцинации - кто подлежит вакцинации и как это будет регистрироваться, на базе какого учреждения - все это мы озвучим. Эту неделю мы посвятим подготовительным мероприятиям и после праздничных дней, на следующей неделе, начнем кампанию по вакцинации", - сказал Цахнакия.

По словам министра, вакцинация будет добровольной и бесплатной, в первую очередь препарат получат врачи и работники туристической отрасли. Цахнакия отметил, что 6,5 тыс. доз - это первый транш, всего Абхазия ожидает получить из РФ 30 тыс. доз вакцины, "сроки второй поставки зависят от того, как будет отработана первая". "Если мы провакцинируем хотя бы 30 тыс. населения с учетом того, что у нас уже более 14 тыс. человек переболело, в определенной степени это даст хорошие результаты в плане снижения заболеваемости", - сказал глава Минздрава. Он призвал население Абхазии до проведения кампании по вакцинации строго соблюдать все рекомендации санитарных служб и Минздрава. "Цифры [по заболеваемости] растут, болезнь помолодела и ускорилась, тяжелые осложнения начали настигать больных уже на четвертые-пятые сутки", - предупредил он.

Цахнакия отметил, что на реализацию целевой программы по борьбе с коронавирусной инфекцией в бюджете республики заложено 50 млн рублей, эти средства будут направлены на приобретение медикаментов, расходных медицинских материалов, реагентов для лабораторий, в том числе ПЦР-диагностики. "Если будет принято решение о приобретении вакцины, то она [предусмотрена] в разделе "лекарственные препараты", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве со Ставропольским противочумным институтом, с которым Минздрав Абхазии 30 апреля в Сочи подписал план мероприятий о взаимодействии, Цахнакия сказал, что речь идет о совместном изучении штаммов вируса, циркулирующих в Абхазии, а также изучении иммунного статуса населения Абхазии. Кроме того, на базе этого института будут готовить специалистов для двух новых ПЦР-лабораторий в Очамчыре и Гагре. "Специалисты Ставропольского противочумного института будут вахтовым способом направляться в Абхазию, чтобы обучить тех врачей-лаборантов, которые будут работать в этих лабораториях", - добавил Цахнакия.

С начала пандемии, по последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике выявлено 14 702 случая заражения коронавирусом, 13 660 человек выздоровели, 222 умерли.