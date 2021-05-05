Библиотека с экспозицией о подвиге десантников в 1941 году откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Библиотека и экспозиция, посвященная подвигу десантников в октябре 1941 года при обороне Ленинграда, откроются в усадьбе Демидова в Красносельском районе Петербурга к 2024 году. Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения, открытие библиотеки сделает ее современным культурным пространством, сообщил журналистам в среду губернатор города Александр Беглов.

Усадьба является знаковым местом в истории обороны Ленинграда. Осенью 1941 года десант краснофлотцев занял этот дом, прорвавшись через вражеские позиции, и вступил в неравный бой с нацистскими войсками. Разместить в здании постоянную экспозицию о подвиге воинов предложило Общество памяти Стрельнинско-Петергофского десанта.

"Мы решили [в усадьбе Демидова] сделать современную библиотеку с выставочными залами о подвиге нашего десанта, который выдвигался здесь, чтобы взять этот плацдарм, ну и, конечно, об истории дома Демидова тоже. Такое будет культурное пространство. Сейчас выделили соответствующие деньги на проектирование и будем вводить этот интересный объект", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что в Красносельском районе города не хватает библиотек, поэтому было принято решение разместить в усадьбе филиал районной библиотеки.

Объект культурного наследия "Усадьба Демидова" - здание, построенное в XVIII веке и бывшее господским домом усадьбы Павла Демидова. До 2010 года дом был жилым, в 2010 году его признали аварийным, он переведен в нежилой фонд. Библиотека с экспозицией откроются после реконструкции дома.