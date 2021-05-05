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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ приветствовал поддержку в США приостановки патентов на вакцины от коронавируса

Администрация США ранее поддержала отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 5 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал поддержку властями США приостановки действия патентов на препараты от коронавируса в целях увеличения производства вакцин в мире.

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"Это грандиозный момент в борьбе против COVID-19. Приверженность президента США Джо Байдена и представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай поддержке приостановки действия прав интеллектуальной собственности на вакцины - это мощный пример лидерства Соединенных Штатов в отношении вызовов в глобальном здравоохранении", - написал в среду гендиректор ВОЗ в Twitter.

Согласно распространенному ранее заявлению Тай, администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По ее словам, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.

В конце прошлого года Индия и ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам, производящим вакцины от коронавируса, временно отказаться от интеллектуальной собственности на препараты с учетом масштабов пандемии. На заседании Генерального совета ВТО в Женеве в среду было принято решение продолжить обсуждение предложения Индии и ЮАР. Введение временных изъятий из прав интеллектуальной собственности дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире. Однако консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет. Предложение Индии и ЮАР сейчас поддерживают 60 из 164 членов организации, в том числе Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан.

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