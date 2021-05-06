Военные Южного военного округа поздравили ветеранов Карачаево-Черкесии накануне Дня Победы

ЧЕРКЕССК, 6 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городах республики, с Днем Победы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что для ветеранов подготовили видеообращение командира соединения, песни в исполнении военного оркестра, рисунки юнармейцев и детей военнослужащих. А также специальные именные подарки.

Военные помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, а также помогли им с покупками в связи со сложившейся эпидобстановкой.

"Это самое малое, чем мы можем отблагодарить наших защитников за тот великий подвиг, что они совершили ради мира на планете", - сказал заместитель командира соединения 49-й армии ЮВО по военно-политической работе подполковник Сергей Прокопов, его цитирует пресс-служба.

В Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны. Также в республике проживают 1 677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших ветеранов.