Религиозный праздник День Спасения и Освобождения отметят 6 мая в еврейских общинах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. День Спасения и Освобождения (на иврите Йом Шихрур ве-Ацала), иудейский религиозный праздник в честь победы над фашизмом, отметят 6 мая в еврейских общинах по всему миру. Главный раввин России Берл Лазар возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

"С участием инициатора Дня Спасения и Освобождения вице-президента Российского еврейского конгресса и главы фонда "СТМЭГИ" Германа Захарьяева и главного раввина России Берла Лазара состоится торжественная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении. Церемония начнется в 9:00, в ней примут участие представители еврейской общины, студенты и ученики московских еврейских школ.

Член бюро президиума РЕК Захарьяев полагает, что празднование должно способствовать консолидации общества в борьбе с экстремизмом и ксенофобией, в которой оно сильно нуждается. "Этот праздник - еще один способ борьбы с пересмотром истории, напоминание о том, что победа над нацизмом была достигнута благодаря представителям всех национальностей и религий. Наш долг - сделать этот праздник актуальным для будущих поколений, донести до потомков чудо выживания народа, самоотверженность и героизм воинов армий антигитлеровской коалиции. Внесение этого дня в еврейский календарь гарантирует ему долгое существование, чтобы память о событиях Второй мировой войны осталась в памяти народа, а уроки, извлеченные из них, остались в культуре народа и распространялись", - цитирует пресс-служба.

Вечером в крупнейших синагогах страны, в том числе Большой хоральной синагоге в Москве и Московском еврейском общинном центре по традиции состоятся молитвы. А в 12:00 в московском отеле Radisson Collection будет открыта III международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа". Выступления ученых из разных стран будут посвящены событиям войны и Холокоста, эпизодам сопротивления и уничтожения еврейского населения Европы.

Конференция организована благотворительным фондом "СТМЭГИ" при участии Федерального агентства по делам национальностей РФ, РЕК, Федерации еврейских общин России, Конгресса еврейских религиозных организаций и общин России, посольства Израиля в РФ, центра "Холокост" и Евро-азиатского еврейского конгресса.

О празднике иудаизма

День Спасения и Освобождения - самый молодой из праздников иудаизма, который стал отмечаться в 2013 году. Он отмечается по иудейскому календарю и поэтому ежегодно выпадает на разные дни по григорианскому. В 1945 году на эту дату пришелся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии 9 мая. В этот праздник евреи читают молитвы, принято зажигать три свечи: во славу Бога, в честь воинов-освободителей и в память о жертвах Холокоста.

В Израиле постановлением Кнессета от 7 мая 2018 года день был внесен в реестр праздничных дат наряду с Пуримом, Ханукой и Песахом. Декларацию о важности праздника выпустила Конференция европейских раввинов. Для праздника составлен особый перечень молитв. Традиционно в День Спасения и Освобождения проводится также молитва у Стены Плача в Иерусалиме. Ожидается, что 6 мая там будут присутствовать раввины Израиля, члены израильского правительства и депутаты Кнессета. Мероприятия пройдут также в общинах СНГ, Европы, в Китае и США.

В День Победы 9 мая 2021 года в Страсбурге пройдет цифровая конференция, приуроченная к дате окончания войны и Дню Спасения и Освобождения. 9 мая было выбрано ее датой по предложению Захарьяева, чтобы подчеркнуть решающую роль Красной армии в разгроме нацизма. В ней примут участие представители Совета Европы, руководители организаций по борьбе с антисемитизмом, раввины, представители мусульманской общины, ученые и общественные деятели.