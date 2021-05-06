В Moderna назвали способ повысить уровень антител к различным штаммам коронавируса

ТАСС, 6 мая. Введение третьей дозы вакцин, разработанных американской фармацевтической компанией Moderna, прошедшим полный курс вакцинации препаратами компании способствует увеличению уровня антител к южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса. Об этом свидетельствуют предварительные данные клинических испытаний, опубликованные в среду на сайте компании.

В исследовании используются уже применяемая вакцина компании и экспериментальный препарат, разработанный для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса.

"Moderna <...> сегодня обнародовала предварительные данные второй фазы испытаний, продемонстрировавшие, что одна доза вакцины от коронавируса или доза экспериментальной вакцины от коронавируса, введенные повторно ранее привитым, повысили титр антител к коронавирусу и двум штаммам, южноафриканскому и бразильскому", - говорится в тексте.

В испытаниях приняли участие 40 человек, получившие оба компонента вакцины от Moderna. Отмечается, что после введения третьей дозы одной из вакцин у всех участников исследования возрос уровень антител как к коронавирусу, так и к его южноафриканскому и бразильскому штаммам.

Кроме того, разработчики пришли к выводу, что вакцина, разработанная специально для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса, оказалась более эффективной против указанного варианта, чем обычная прививка.

Южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в ЮАР в октябре прошлого года. Он оказался агрессивным, что привело к быстрому росту числа заболевших и умерших. Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря 2020 года.