На Кипре отменят карантин с 10 мая

НИКОСИЯ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Республики Кипр начиная с 10 мая отменят строгий карантинный режим, однако жителям острова для того, чтобы попасть фактически в любые общественные помещения, потребуется так называемый Coronapass - пропуск, свидетельствующий о том, что человек не является распространителем нового коронавируса. Такое решение принял в среду вечером кабинет министров островного государства.

Роль Coronapass может выполнить свидетельство об отрицательном результате молекулярного ПЦР-теста на коронавирус, пройденного в течение последних 72 часов, или документы, подтверждающие, что человек либо привился хотя бы одной дозой вакцины не позднее чем три недели назад, либо перенес болезнь в течение последних шесть месяцев, что создает вероятность наличия у него антител. Данный пропуск потребуется всем, кто будет посещать открывающиеся с 10 мая промтоварные магазины, театры и кинотеатры, а также тренажерные залы.

Coronapass также понадобится для посещения центров дополнительного образования, для входа в церкви и присутствия на таких церемониях, как свадьбы, крестины или похороны. До 16 мая включительно в таких церемониях смогут принимать участие не более 10 человек. С 17 мая лимит будет повышен сразу до 200 человек, но с оговоркой, что эти мероприятия будут проводиться только на открытом воздухе.

Для церквей, театров и кинотеатров будет действовать трехэтапная система ослабления карантинных ограничений. С 10 мая в них одновременно будет допускаться не более 50 человек, с 17 мая - до 30% от вмещаемого количества людей, а с 1 июня - до 50%. Крупные магазины с 10 июня должны будут обеспечивать соблюдение минимальной площади в 10 кв. м на каждого покупателя. С этого же дня на острове будет в полном объеме возобновлено школьное обучение с физическим присутствием учащихся в классах, однако школьникам придется проходить еженедельные экспресс-тесты на наличие антигенов коронавируса.

Где не нужен пропуск

Coronapass не понадобится тем, кто будет посещать муниципальные рынки, парикмахерские и салоны красоты, собираться группами численностью не более 10 человек в общественных местах на открытом воздухе, в том числе в парках, скверах, на пляжах, берегах водохранилищ и в зонах для пикника. Вместе с тем на острове будет действовать запрет на массовые собрания, акции протеста, любые парады, концерты, ярмарки и фестивали в общественных и частных местах.

С 10 июня действие комендантского часа сократится на два часа: он будет начинаться в 23:00 и завершаться в 05:00. Однако во время его действия можно будет без отправки СМС-сообщения на специальный номер с указанием цели выхода из дома выезжать к месту своей работы и обратно, посещать в случае экстренной необходимости медицинские центры, больницы, аптеки, а также ветеринарные клиники.

Правда, в постановлении кипрского кабинета министров ничего не сказано о том, будет ли изменена с предстоящего понедельника действующая сейчас на острове система, которая ограничивает число разрешенных выходов из дома по неслужебной необходимости до одного раза в сутки, а также в каком режиме предстоит работать с наступающей недели кафе и ресторанам, которые пока могут только торговать едой навынос, а также доставлять ее по месту заказа.