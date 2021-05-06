Горноспасатели МЧС с начала года спасли 96 человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты военизированной горноспасательной службы МЧС России с начала года ликвидировали 12 аварий и спасли 96 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"В этом году оперативными подразделениями военизированных горноспасательных частей на обслуживаемых объектах ликвидировано 12 аварий, спасено 96 человек. Оказана квалифицированная медицинская помощь 73 пострадавшим", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в МЧС, работники военизированных горноспасательных частей выполнили 8 277 профилактических обследований обслуживаемых объектов.

Общая численность военизированных горноспасателей МЧС превышает 5 тыс. человек. Подразделения расположены в 35 регионах, обслуживают более 2 тыс. объектов - шахты, рудники, карьеры; ликвидируют крупные аварии на горнодобывающих предприятиях; участвуют в подготовке работников предприятий к действиям в составе вспомогательных горноспасательных команд. Основная группировка горноспасателей дислоцируется в Кузбассе.

Горноспасательная служба функционирует в России более века. Указом президента РФ от 6 мая 2010 года руководство возложено на МЧС. Ранее горноспасатели были в ведении Минпромторга и Минэнерго, а также Ростехнадзора.