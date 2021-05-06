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В Хабаровске более чем 300 медикам выплатили долги по зарплате

Общая сумма долга составляла 8,9 млн рублей

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Медучреждения Хабаровска выплатили долги по зарплате работникам после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в четверг.

"Прокурор района внес главным врачам учреждений представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, задолженность перед работниками поликлиник полностью погашена", - говорится в распространенном релизе.

Прокуроры проверили соблюдение трудовых прав сотрудников двух городских поликлиник. Выяснилось, что 309 медиков не получили вознаграждение за труд. Общая сумма задолженности составляла 8,9 млн рублей.

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