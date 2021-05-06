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Олимпиада в Токио

Япония создаст бесполетную зону в Токио на время Олимпийских и Паралимпийских игр

Это не повлияет на график регулярных рейсов авиакомпаний

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии для предотвращения террористических актов создаст локальную бесполетную зону с 21 июля по 5 сентября в Токио в связи с предстоящим проведением в японской столице Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Отмечается, что бесполетная зона затронет пространство над спортивными объектами, где в рамках Игр пройдут церемонии и соревнования. Она будет создаваться непосредственно за два часа до старта мероприятий, а спустя час после их завершения ее действие будет прекращаться. При этом зона не повлияет на график вылетов и прилетов японских аэропортов и не будет распространяться на регулярные рейсы авиакомпаний.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

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ЯпонияОлимпиада в Токио
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