Фармпроизводители считают, что отказ от патентов на вакцины усложнит борьбу с пандемией

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) считает, что возможное решение об отступлении от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин против коронавируса лишь усложнит борьбу с пандемией. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте организации.

"Отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса не приведет к наращиванию объемов производства вакцин и не обеспечит появления практических решений, необходимых для борьбы с этим глобальным кризисом в области здравоохранения. Напротив, оно, скорее всего, приведет к появлению препятствий, в то же время отвлекая от решения реальных проблем в деле увеличения количества производимых вакцин и их распределения между странами <...>", - говорится в тексте.

Кроме того, организация разочарована решением властей США поддержать подобные шаги. По ее мнению, такие действия представляют собой "простое, но неправильное решение сложной проблемы". В ассоциации отметили, что единственный способ нарастить объемы производства вакцин и обеспечить справедливый доступ к ним всех нуждающихся - прагматичный и конструктивный диалог с частным сектором.

На заседании Генерального совета ВТО в Женеве в среду было принято решение продолжить обсуждение временного отказа от патентов на препараты от коронавируса с учетом масштабов пандемии. С подобным предложением в конце прошлого года выступили Индия и ЮАР. По их мнению, введение временных изъятий из прав интеллектуальной собственности дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире.

Консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет. Предложение Индии и ЮАР сейчас поддерживают 60 из 164 членов организации, в том числе Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает предлагаемые шаги в отношении патентов на вакцины. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал это решение США.