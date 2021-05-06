В КНДР заявили о возможности передачи коронавируса через листовки из Южной Кореи

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Граждане КНДР должны быть бдительными в вопросе возможной передачи коронавируса через южнокорейские агитационные листовки, распространяемые с пограничных территорий. Об этом в четверг заявила сообщила центральная газета народной республики "Нодон синмун".

"Приносимые ветром странные объекты нельзя считать естественной частью природы, мы должны рассматривать их как возможный путь передачи вредоносного вируса, а не как обычное явление", - сообщило издание, призвав жителей страны и местные власти "принимать меры, всегда размышляя, всегда скрупулезно оценивая [эффективность шагов] и всегда продвигаясь вперед в деле укрепления просвещения [в эпидемиологической сфере] и гражданской обороны".

В обращении к гражданам КНДР также говорится, что вакцины в других странах якобы не продемонстрировали эффективность в предотвращении распространения вариантов коронавируса и жителям республики необходимо со всей серьезностью относиться к профилактическим практикам.

Активисты неправительственной организации, объединяющей проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов южнокорейских провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. Материалы содержат критику руководства КНДР, их распространение вызывает решительный протест Пхеньяна.

В январе прошлого года народная республика ввела жесткие карантинные меры, полностью закрыв границы и изолировавшись от внешнего мира. По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом с начала пандемии. В феврале международный механизм COVAX сообщил, что в КНДР будет поставлено почти 2 млн доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, причем 1,7 млн доз планируется поставить в мае.

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