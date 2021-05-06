На побережье Каспийского моря нашли более 150 погибших редких тюленей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Отряд московских и дагестанских ученых обнаружил за два дня на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом в четверг заявил ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

"Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа", - сказал Никифоров.

Исследование побережья московские ученые проводят совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и АНО "Каспийский природоохранный центр". Как добавил директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев, некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

"Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями", - добавил Никифоров.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

При этом с начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа. Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.