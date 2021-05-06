Гинцбург назвал спорным признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решение Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington - 2021), который в среду признал препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от COVID-19, является странным и спорным, заявил ТАСС в четверг директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно", - заявил Гинцбург.

На форуме, который до распространения инфекции ежегодно проходил в Вашингтоне, препарат Moderna победил в номинации "Лучшая вакцина от COVID". Как сообщается на сайте конгресса, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech, "получила весьма высокую оценку". В шорт-лист номинации попал "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи, а также препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.