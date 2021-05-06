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Пандемия COVID-19

Гинцбург назвал спорным признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи отметил, что ему непонятно, на каких объективных показателях основывалось такое решение
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решение Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington - 2021), который в среду признал препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от COVID-19, является странным и спорным, заявил ТАСС в четверг директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно", - заявил Гинцбург.

На форуме, который до распространения инфекции ежегодно проходил в Вашингтоне, препарат Moderna победил в номинации "Лучшая вакцина от COVID". Как сообщается на сайте конгресса, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech, "получила весьма высокую оценку". В шорт-лист номинации попал "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи, а также препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

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СШАПандемия COVID-19
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