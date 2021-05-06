Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума с 12 марта

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и опустился до 0,89 - минимума с 12 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Во всех 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся показатель остался ниже единицы. В Санкт-Петербурге и Красноярском крае он остался на уровне 0,98, в Иркутской и Московской областях составил 0,96, в Воронежской и Ростовской - 0,95, в Свердловской области - 0,94.

При этом в Москве коэффициент снизился до 0,78 (это также минимум с 12 марта), в Нижегородской области - до 0,73 (для региона это минимальное значение показателя с 7 августа 2020 года), а в Самарской области, которая вошла в десятку, опередив Архангельскую, - до 0,72.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.