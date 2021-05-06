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Пандемия COVID-19

СМИ: Индия в ближайшие два дня ожидает вторую партию вакцины "Спутник V"

Россия также направит оборудование для производства кислорода, которое сможет обеспечить больницу на 200 коек, пишет Hindustan Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. /ТАСС/. Индия в ближайшие два дня ожидает вторую партию из 150 тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, Россия также направит оборудование для производства кислорода, которое сможет обеспечить больницу на 200 коек.

Первая партия российской вакцины была доставлена в индийский город Хайдарабад 1 мая. Отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект. "Спутник V" станет третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации в этой стране использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Ранее Россия 28 и 29 апреля двумя рейсами МЧС РФ доставила в Индию более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

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