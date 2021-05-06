СМИ: Индия в ближайшие два дня ожидает вторую партию вакцины "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. /ТАСС/. Индия в ближайшие два дня ожидает вторую партию из 150 тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Россия также направит оборудование для производства кислорода, которое сможет обеспечить больницу на 200 коек.

Первая партия российской вакцины была доставлена в индийский город Хайдарабад 1 мая. Отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект. "Спутник V" станет третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации в этой стране использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Ранее Россия 28 и 29 апреля двумя рейсами МЧС РФ доставила в Индию более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.