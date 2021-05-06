Michelin составит гид по ресторанам Москвы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подборка первого гида Michelin по ресторанам Москвы будет подготовлена к октябрю 2021 года. Об этом сообщил журналистам в четверг международный директор Michelin Гвендаль Пулленек.

"Мы решили внести Москву в новую подборку [Michelin] в 2021 году. И к октябрю мы завершим эту работу", - сказал Пулленек.

Он отметил, что благодарен за теплый прием, оказанный ему в столице.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, гид Michelin будет дополнительным навигатором для российских ресторанов. "И, может быть, у нас пока нет соответствующих ресторанов, которые входят в этот гид, но я надеюсь, что [они] появятся в октябре 2021 года. Но мы уже являемся гастрономической столицей", - сказала Сергунина.

Она добавила, что Москва может рассмотреть преференции для ресторанов Michelin. "Я думаю, что в первую очередь мы получим признание тех заслуг и той работы, которую выполняют профессионалы. Безусловно, это плюс и для путешественников, это дополнительная возможность ориентироваться в том многообразии, что есть у нас в городе. А с другой стороны, это дополнительные посетители, дополнительные доходы, а значит налоги в бюджет города. И это те деньги, которые в будущем будут потрачены на социальную инфраструктуру города", - добавила Сергунина.

О гиде

Гид Michelin - наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он выпускается с 1900 года. Упоминание ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шеф-повара.

Процесс отбора для путеводителя строго конфиденциален. Эксперты Michelin путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом заведении. Присуждение рейтинга происходит в главном офисе в Париже.

Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных того, чтобы посетить это место. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.

В новость внесены изменения (12:32 мск) - добавлен комментарий заммэра Москвы Натальи Сергуниной.