В Тверской области открылась железнодорожная станция "Ржевский мемориал"

ТАСС, 6 мая. Железнодорожная станция "Ржевский мемориал", куда будут прибывать скоростные поезда с туристами, желающими посетить мемориальный комплекс, начала работать в четверг в Тверской области. С Рижского вокзала Москвы до мемориала запустили первую "Ласточку", сообщила пресс-служба правительства региона.

В Ржеве с 6 мая проходят мероприятия, приуроченные к открытию станции. К мемориалу Советскому солдату возложили цветы и почтили память фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны, губернатор региона Игорь Руденя, генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"Сегодня с Рижского вокзала Москвы до станции ["Ржевский мемориал"] запущен скоростной электропоезд "Ласточка". Благодаря новому железнодорожному маршруту пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве региона, на следующем этапе реализации проекта планируется электрификация ветки до станции, что обеспечит для Ржевского и других районов Верхневолжья новый уровень развития железнодорожного сообщения.

Открытие Ржевского мемориала состоялось 30 июня 2020 года в Ржевском районе Тверской области с участием президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.