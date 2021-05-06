Почти четверть погибших на Каспии тюленей стали жертвами браконьерства

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Около четверти погибших на побережье Каспийского моря нерп, занесенных в Красную книгу России, найдены без шкуры, что свидетельствует о браконьерстве. Об этом сообщил ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев в четверг.

Ранее координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров сообщил ТАСС, что ученые обнаружили на побережье Каспийского моря более 150 погибших редких тюленей за два дня.

"Картина очень тревожная. В основном животные молодые - годовалые, мы видим, что почти на всех есть следы сетей. Скорее всего, они попали в сети, утонули и их выловили. По внешним признакам в результате первых исследований видно, что они утонули. Кроме того, по меньшей мере четверть животных найдены без шкур, что говорит о браконьерстве", - рассказал собеседник агентства.

У взрослых особей могут быть силы выбраться из сетей, уточнил Гаджиев, тогда как у молодых их может не хватить. Молодые тюлени найдены южнее от Махачкалы, а более севернее - уже взрослые особи. "Сейчас идет массовая миграция, <...> поэтому они попадают в сети", - добавил директор института. Ученые взяли биоматериал, чтобы определить возраст и посмотреть генетику животных.

Обследования берега длиною более 560 км продолжатся в ближайшие дни, подчеркнул ученый. "Море омывает берега пяти государств, животное могло погибнуть в любом секторе моря", - добавил Гаджиев.

О каспийском тюлене

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

При этом с начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа. Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.