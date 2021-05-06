Население Сейшел начнут прививать "Спутником V" в ближайшее время

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сейшелы в ближайшее время начнут прививать население от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщили ТАСС в посольстве России на Сейшелах.

"В ближайшее время отечественная прививка начнет вносить свой вклад в государственную программу иммунизации населения, которая сейчас активно проводится на Сейшелах (к настоящему моменту двумя дозами различных зарубежных препаратов вакцинировано порядка 60% граждан страны)", - информировали в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что вакцина "Спутник V" была официально зарегистрирована на Сейшелах 9 марта.

"Несколько ранее власти страны уведомили посольство о признании сертификатов о вакцинации данным препаратом для въезжающих на архипелаг туристов, - добавили в посольстве. - Символично, что первая партия российской вакцины была доставлена на Сейшелы "премьерным" рейсом "Аэрофлота" 2 апреля, что широко освещалось местными СМИ".

Новая вспышка

Посольство России не располагает информацией о наличии россиян среди заболевших во время новой вспышки коронавируса в республике. "На данный момент у посольства нет информации о выявленных случаях заболевания среди россиян", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Там отметили, что у сейшельских медицинских властей на данный момент нет однозначного мнения по поводу того, произошла ли новая вспышка коронавируса из-за туристов. "Во всяком случае, цифры показывают, что 84% диагностированных случаев среди местных граждан и лишь 16% среди иностранцев, причем в это число входят не только туристы", - добавили в посольстве.

Власти Сейшельских островов объявили в минувший вторник о новой волне пандемии коронавируса и приняли ряд внутренних карантинных мер для противодействия ей. Так, с 23:00 до 04:00 на архипелаге действует комендантский час. Закрыты школы и детские сады, сокращено время работы магазинов и предприятий сферы услуг, запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные. Введены ограничения на работу баров и казино. Правительство рекомендовало компаниям по возможности перевести часть своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Нынешние меры были приняты после того, как с 29 апреля в стране начался быстрый рост числа новых случаев заражения коронавирусом. На текущий день на Сейшелах количество активных случаев заболевания составляет 1 068, из них 65% не были вакцинированы или получили только одну дозу, а остальные прошли полный прививочный курс. Из числа новых больных 84% местные жители, 16% - иностранцы.

Всего с момента начала пандемии на архипелаге было выявлено 6 373 инфицированных коронавирусом. Из них 5 277 человек вылечились, зарегистрировано 28 смертей.

Сейшельское информационное агентство отмечает, что более 59 600 жителей Сейшел получили обе дозы прививки от коронавируса. Это составляет 85% от целевой группы населения, которая, согласно планам правительства, должна привиться от коронавируса для создания эффекта коллективного иммунитета. Численность населения страны составляет 97 тыс. человек.

"Идет рост числа заболевших COVID-19, - цитирует агентство представителя Минздрава Джуда Гедеона. - Мы не знаем, как долго эта тенденция продлится". По его словам, нынешние карантинные меры сохранятся до 24 мая, после чего будет проведен анализ создавшейся ситуации и принято соответствующее решение. Власти не связывают нынешнюю вспышку инфекции с эффективностью какой-либо из применяемых здесь вакцин и продолжают плановую прививочную программу.

Ситуация с турпотоком

Введенные правительством Сейшельских Островов 4 мая новые карантинные меры в связи со всплеском коронавирусной инфекции пока не повлияли на приток туристов из России.