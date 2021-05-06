Население Сейшел начнут прививать "Спутником V" в ближайшее время

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сейшелы в ближайшее время начнут прививать население от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщили ТАСС в посольстве России на Сейшелах.
"В ближайшее время отечественная прививка начнет вносить свой вклад в государственную программу иммунизации населения, которая сейчас активно проводится на Сейшелах (к настоящему моменту двумя дозами различных зарубежных препаратов вакцинировано порядка 60% граждан страны)", - информировали в диппредставительстве.
В посольстве напомнили, что вакцина "Спутник V" была официально зарегистрирована на Сейшелах 9 марта.
"Несколько ранее власти страны уведомили посольство о признании сертификатов о вакцинации данным препаратом для въезжающих на архипелаг туристов, - добавили в посольстве. - Символично, что первая партия российской вакцины была доставлена на Сейшелы "премьерным" рейсом "Аэрофлота" 2 апреля, что широко освещалось местными СМИ".
Новая вспышка
Посольство России не располагает информацией о наличии россиян среди заболевших во время новой вспышки коронавируса в республике. "На данный момент у посольства нет информации о выявленных случаях заболевания среди россиян", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.
Там отметили, что у сейшельских медицинских властей на данный момент нет однозначного мнения по поводу того, произошла ли новая вспышка коронавируса из-за туристов. "Во всяком случае, цифры показывают, что 84% диагностированных случаев среди местных граждан и лишь 16% среди иностранцев, причем в это число входят не только туристы", - добавили в посольстве.
Власти Сейшельских островов объявили в минувший вторник о новой волне пандемии коронавируса и приняли ряд внутренних карантинных мер для противодействия ей. Так, с 23:00 до 04:00 на архипелаге действует комендантский час. Закрыты школы и детские сады, сокращено время работы магазинов и предприятий сферы услуг, запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные. Введены ограничения на работу баров и казино. Правительство рекомендовало компаниям по возможности перевести часть своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Нынешние меры были приняты после того, как с 29 апреля в стране начался быстрый рост числа новых случаев заражения коронавирусом. На текущий день на Сейшелах количество активных случаев заболевания составляет 1 068, из них 65% не были вакцинированы или получили только одну дозу, а остальные прошли полный прививочный курс. Из числа новых больных 84% местные жители, 16% - иностранцы.
Всего с момента начала пандемии на архипелаге было выявлено 6 373 инфицированных коронавирусом. Из них 5 277 человек вылечились, зарегистрировано 28 смертей.
Сейшельское информационное агентство отмечает, что более 59 600 жителей Сейшел получили обе дозы прививки от коронавируса. Это составляет 85% от целевой группы населения, которая, согласно планам правительства, должна привиться от коронавируса для создания эффекта коллективного иммунитета. Численность населения страны составляет 97 тыс. человек.
"Идет рост числа заболевших COVID-19, - цитирует агентство представителя Минздрава Джуда Гедеона. - Мы не знаем, как долго эта тенденция продлится". По его словам, нынешние карантинные меры сохранятся до 24 мая, после чего будет проведен анализ создавшейся ситуации и принято соответствующее решение. Власти не связывают нынешнюю вспышку инфекции с эффективностью какой-либо из применяемых здесь вакцин и продолжают плановую прививочную программу.
Ситуация с турпотоком
Введенные правительством Сейшельских Островов 4 мая новые карантинные меры в связи со всплеском коронавирусной инфекции пока не повлияли на приток туристов из России.
"Туристы из России продолжают стабильно прибывать", - отметил дипломат. Между Россией и Сейшелами со 2 апреля возобновлено прямое авиасообщение. Островное государство открыло 25 марта свои границы для туристов вне зависимости от наличия у них прививки от коронавируса. Однако по прибытии туристы должны представить справку об отрицательном тесте на COVID-19, выданную не ранее чем за 72 часа до прилета.
"На Сейшелах требуется обязательное ношение масок в общественных местах, - сообщил сотрудник посольства РФ. - Также в обязательном порядке необходимо соблюдать социальное дистанцирование, все туристы должны регистрироваться в журналах учета посетителей, которые ведут общественные заведения".
Сейшельские острова раньше других государств Африки приступили к массовой вакцинации населения от коронавируса. Первым прививку сделал 10 января президент страны Вавел Рамкалаван. В основном используется вакцина китайской компании Sinopharm, которая передана в дар Сейшельским островам руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Применяется также вакцина Covishield, разработанная компанией AstraZeneca.
Прямое авиасообщение
Организация прямого авиасообщения между Россией и Сейшелами стало хорошим подспорьем для развития экономических связей двух стран, отметили в диппредставительстве.
"Сейшельцы встретили возвращение "Аэрофлота" (регулярное прямое авиасообщение отсутствовало с 2003 года) с энтузиазмом. Первому рейсу российской авиакомпании, который прибыл в международный аэропорт Виктории 2 апреля, была устроена торжественная встреча с участием членов правительства. Экономика страны во многом зависит именно от эффективной работы туристического сектора. Российских туристов здесь знают и любят, возлагают на них большие надежды. Кроме того, установление прямого сообщения между Москвой и Викторией создает хорошую логистическую базу для реализации двусторонних проектов и в других, в том числе торгово-экономической, областях", - отметили в диппредставительстве.
Между РФ и Сейшелами со 2 апреля возобновлено прямое авиасообщение. Первым рейсом "Аэрофлота" из Москвы на Сейшельские острова была доставлена первая партия вакцины "Спутник V". 25 марта республика открыла свои границы для туристов вне зависимости от наличия у них прививки от коронавируса. Однако по прибытии туристы должны представить справку об отрицательном тесте на COVID-19.