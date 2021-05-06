Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока. Россияне могут свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать данные продукты, сообщили в министерстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и берегового сока необходимо арендовать земельный участок.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока. "Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", - уточнили в пресс-службе.

По данным Минприроды, в ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. "Но это единичные случаи и они не действуют для всей России", - объясняет пресс-служба.