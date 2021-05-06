Губернатор Вологодской области произвел выстрел из пушки Нарышкинского бастиона

ТАСС, 6 мая. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников произвел полуденный выстрел из пушки Нарышкинского бастиона в Санкт-Петербурге в честь вклада вологжан в Победу в Великой Отечественной войне и оборону Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"Сегодня ровно в полдень грозовое небо северной столицы содрогнулось от грома артиллерийских выстрелов. В преддверии 9 мая синхронный залп двух армейских гаубиц был произведен в память о вологжанах, защищавших осажденный город в годы Великой Отечественной войны. <...> С предстоящим Днем Великой Победы гостей церемонии поздравил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, которому было предоставлено право произвести выстрел на одной из двух гаубиц", - говорится в сообщении.

Патриотическая акция "Минувших лет живая память" была организована Вологодским землячеством в Санкт-Петербурге совместно с Минобороны РФ и прошла на стенах Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Именно здесь более полутора веков назад была заложена традиция полуденного выстрела, которая стала одним из символов города. В качестве почетных гостей на церемонию были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители руководства Вологодской и Ленинградской областей, активисты ветеранских организаций и юнармейцы.

"Во время Великой Отечественной войны Ленинград защищали сотни тысяч вологжан, более 60 тыс. погибли, но не пропустили врага в город. В ознаменование этого подвига сегодня над Санкт-Петербургом прогремел залп артиллерийских орудий, который символизирует нашу память о героических страницах истории нашей страны. Мой дед Николай Николаевич Кувшинников принимал участие в строительстве инженерных и оборонительных сооружений на подступах к осажденному городу, своими глазами видел все ужасы войны. Поэтому для нашей семьи трагедия блокадного Ленинграда - это очень личная история, которая с замиранием сердца и со слезами на глазах передается из поколения в поколение", - рассказал в ходе церемонии Кувшинников.

По словам Кувшинникова, в годы войны на подступах к Ленинграду сражалась 286-я стрелковая дивизия, которая неформально именовалась "Вологодская", поскольку преимущественно состояла из уроженцев Вологодской области, в сентябре 1941 года на рубеже Тортолово - Мишкино - Вороново она приняла неравный бой с превосходящими силами противника и понесла тяжелые потери. Город Череповец в годы войны стал эвакуационным центром, куда поступали на лечение сотни тысяч бойцов и жителей блокадного Ленинграда. По оценкам историков, за годы войны через небольшой Череповец прошло до полутора миллионов человек, каждый из которых получил помощь и поддержку.