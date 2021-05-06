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Пандемия COVID-19
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Путин: решение о продлении майских праздников в России оказалось в целом оправданным

Президент отметил, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным, заболеваемость COVID-19 в России снижается. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой в четверг.

"В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", - подчеркнул он, говоря об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками.

Президент обратил внимание на то, что "количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается". "Идет и тестирование, продолжается вакцинация", - добавил Путин.

Глава государства отметил, что они с Голиковой обсуждали ситуацию с пандемией перед майскими праздниками. "Тогда по предложению главного санитарного врача [Анны Поповой] приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыв между 1 мая и 9 мая, с тем чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте", - напомнил президент.

Таким образом, пояснил Путин, власти решили поспособствовать тому, чтобы опасность распространения коронавирусной инфекции в России снижалась.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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