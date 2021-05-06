Путин объявил, что вакцина "Спутник Лайт" готова к регистрации

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще одна российская вакцина "Спутник Лайт" готова к регистрации.

"Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник Лайт", - сказал глава государства в четверг в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Путин попросил зампреда правительства представить ему доклад по этому вопросу.

В конце апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что регистрация "Спутника Лайт" ожидается в майские праздники.

По его словам, первые результаты экспертизы этой облегченной однокомпонентной вакцины против коронавируса показали обнадеживающие результаты. Также глава Минздрава не исключал, что данная вакцина в дальнейшем может быть использована для ревакцинации.