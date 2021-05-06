Голикова: заболеваемость COVID-19 сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Наибольший рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как коронавирус изменил нашу жизнь

ПАНДЕМИЯ. 366 ДНЕЙ СПУСТЯ Как коронавирус изменил нашу жизнь

Наибольший прирост новых случаев заболеваемости - 37% приходятся на Москву и Санкт-Петербург", - сказала она.

При этом вице-премьер добавила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабильна.

"Несколько слов о текущей эпидситуации. Она <...> стабильна", - сказала Голикова.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 107 949 случаев заражения ковидом, в Санкт-Петербурге - 420 034 случая. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.